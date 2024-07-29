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Kenan Işık hayatını kaybetti

Kenan Işık hayatını kaybetti

Kenan Işık hayatını kaybetti

Kenan Işık 76 yaşında vefat etti.

 Kenan Işık hayatını kaybetti

Oyuncu, beyin kanaması sonucu 10 yıldır komadaydı.

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