Kenan İmirzalıoğlu: Umarım Bütün Önlemleri Alırız

Kenan İmirzalıoğlu, Çubuklu Hadsiz Bosphorus adlı mekan çıkışında görüntülendi.

Oyuncu, "Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum çok üzgünüm, nasıl olabiliriz ki?" diye konuştu. ATV yönetiminin Tek Yürek Türkiye ortak yayınına Oktay Kaynarca ile katılmamasını istemediği haberleri üzerine, "Kenan Bey Oktay Kaynarca ile görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Evet görüşüyorum Oktay'la aramız gayet iyi" cevabını verdi.

UZUN SÜRE KONUŞAMADI

Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi ile ilgili duygulanan ve uzun bir süre konuşamayan İmirzalıoğlu, "Allah bu felaketi de inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım üzgünüm" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABIM YOK

Oyuncu, "Kenan Bey sizin adınıza tweet'ler atılmıştı sosyal medya hesabınızdan" sözlerine, "Öncelikle ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim hiç hesabım olmadı. Benim adıma bir hesap açmadım. Bunun sizin iyi bilmeniz lazım. Olan hesaplarda sahte hesaplar. Bu böyle bilinsin. Benim adıma kim bir şeyler paylaşır yazarsa bilinsin ki o kişi ben değilim. Benim hiç hesabım olmadı" diyerek evinin yolunu tuttu.

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