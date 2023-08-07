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Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor

Kenan Doğulu, Atlantis Yapım organizasyonu ile Turkcell Vadi’de müzikseverlerle bir araya gelerek unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor

Müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, 5 Ağustos Cumartesi gecesi Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluştu. Benzersiz enerjisi, unutulmaz şarkıları ve gecenin enerjisini doruğa çıkaran performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. 

Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor

Keyifli akşamı “Bumaya” parçasıyla başlatan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla eğlenceli bir geceye imza attı. Sevenlerinin isteği üzerine bis yapan Doğulu, “Olmaz” ve “Aşk İle Yap” ile konserini sonlandırdı. 

Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor

Sahne performansının yanı sıra kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Doğulu, Turkcell Vadi’de Nisse tasarımı parçalar tercih etti. 

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