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Kenan Doğulu’ya Çeşme’de yoğun ilgi

Yaz aylarında heyecan dolu konserlere imza atan Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndakieşsiz sahne performansıyla sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Kenan Doğulu’ya Çeşme’de yoğun ilgi

Doğulu KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konseri “Bumaya” şarkısıyla başlatırken, devam eden dakikalarda kariyeri boyunca hit olmuş “Ara Beni Lütfen” ve “Baş Harfi Ben” şarkılarını seslendirdi. Enerjisiyle gecenin keyfini doruğa çıkaran Kenan Doğulu, sevenlerine eğlence dolu anlar yaşattı.  

Kenan Doğulu’ya Çeşme’de yoğun ilgi

Biletleri kısa sürede tükenen konserde Doğulu’nun enerjisi ve sahne performansının yanında sahne kıyafeti de büyük ilgi gördü.  

Kenan Doğulu’ya Çeşme’de yoğun ilgi

Hayranları, Çeşme Açıkhava’da esen Kenan Doğulu rüzgarıyla unutulmaz bir gece geçirdi. Gecenin sonlarına yaklaşırken sahnede kendisine eşlik eden orkestrasına teşekkür etmeyi unutmayan Doğulu, dinleyicilerin alkışlarla bis yaparak “Aşk Oyunu” ve “Bal Gibi” şarkılarıyla konserini sonlandırdı.

Kenan Doğulu’ya Çeşme’de yoğun ilgi

Yaz turnesine devam edecek olan Kenan Doğulu, 31 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 1 Eylül’de ise Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacak. 

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