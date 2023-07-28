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Kenan Doğulu Harbiye’yi salladı

Müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu’nun merakla beklenen Harbiye Açıkhava konseri 27 Temmuz akşamı gerçekleşti.

Kenan Doğulu Harbiye’yi salladı

 

 

Atlantis Yapım organizasyonu ile yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanında sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, 27 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Biletleri satışa çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükenen konserde, sanatçının hayranları unutulmaz şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.   Kenan Doğulu Harbiye’yi salladı

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, konseri “Vay Be” parçasıyla başlatırken, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından “Ara Beni Lütfen” ve “Aşk Kokusu”nu seslendirdi. Gecenin enerjisini doruğa çıkaran bir performansa imza atan Doğulu’ya sahnede Dansfabrika dansçıları eşlik etti. Kıvanç Aykan, Dilara Başköylü, Gamze İşcan, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın yapay zeka ve dijital teknolojiyi harmanlayarak hazırladığı  büyüleyici sahne görselleri seyircileri sanatsal bir yolculuğa çıkardı. Tuba Kocakaya küratörlüğünde Türkiye’de ilk kez bir konsere entegre edilen yapay zeka ürünü eserler, seyircilere görsel bir şölen yaşattı. Müzikseverlerin isteği üzerine bis yapan sanatçı, geceyi “Aşk İle Yap” ve “Bal Gibi” parçalarıyla sonlandırdı. 

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