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Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik sözlerle kutladı. İşte detaylar...

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik sözlerle kutladı

 

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik sözlerle kutladı
Şarkıcı, 41 yaşına giren eşiyle fotoğrafını paylaşayarak, "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin.️ Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

 

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