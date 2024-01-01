Kenan Doğulu, eşi Beren Saat hakkında çıkan boşanma iddialarına cevap verdi

Kenan Doğulu, yeni yılı KKTC'deki Merit Royal Diamond Hotel'de karşıladı. 2023'ü değerlendiren şarkıcı, "Bir sürü olaylar ve acısı oldu. Her türlü ayakta kalmak zorundayız. 2024'e umutla bağlanacağız" dedi. Eşi Beren Saat'in kendisini dinlemeye gelmesine Doğulu, "Hakkınızda bir çok iddaa atıldı. Boşanacağınız söylendi" sözlerine, "Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aaa boşandık mı?' diye şaşırdık. Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?" ifadelerini kullandı. Eşinin albümü hakkında konuşan şarkıcı, "Çok güzel oldu. Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta klip çekti. Toplam altı şarkı var. Hepsi Beren'in kendi bestesi. Ben arenjelerini yaptım" dedi. Doğulu, "Albüme kaç puan verirsiniz?" sorusuna, "100" diye cevap verdi.



HAFIZAM BİRAZ ZAYIF, ŞARKI SÖZLERİNİ UNUTUYORUM

Çocukluktan beri oyunculuk teklifi aldığını söyleyen şarkıcı, "İçime sinen ve cesaret edeceğim bir şey olmadı açıkcası... Çok iyi bildiğim bir şey değil. Hafızam biraz zayıf, şarkı sözlerini unutuyorum. Gözümde hep büyüyen bir şey. Lisedeyken tiyatro bölündeydim. Buradan oyunculuğa göz kırpalım" diye konuştu.

EN ÇOK MASRAFIM HERHALDE KIYAFET

Kıyafetleriyle gündem olmasına Doğulu, "Başından beri moda ve sanat hep birlikte yürüyen ilişkimiz var. İki branşın birbirine ihtiyacı var. Sahnede güzel görünmek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Yurt içi ve yurt dışından giyiniyorum. En çok masrafım herhalde kıyafet... Kıyafet masraflarımızı da gider gösteremiyoruz" dedi.

SAĞLIK, BAŞARI VE AŞK GELSİN

Yeni yıl mesajı veren şarkıcı, "Yeni yılda şahane günler diliyorum. Sağlık, başarı ve aşk gelsin. Benim 2-3 ay içinde yeni single çıkacak. 'Tükendim Ben'in remixi olacak" şeklinde konuştu.

EŞİNİ ÖPTÜ

Doğulu, 2024'ün ilk saniyelerinde eşi Beren Saat'i öptü. Şarkıcıyı, annesi Serpil Doğulu da izledi. Binlerce kişiye unutulmaz konser veren Doğulu, unutulmaz bir gece yaşattı.

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