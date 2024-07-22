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Kenan Doğulu Bodrum’da unutulmaz bir geceye imza attı

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kenan Doğulu Bodrum’da unutulmaz bir geceye imza attı

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye’nin en sevilen müzisyenlerinden Kenan Doğulu’yu her sene olduğu gibi bu yaz da misafir etti. 

Kenan Doğulu Bodrum’da unutulmaz bir geceye imza attı

Geleneksel “Ken on the Beach” projesini Caresse Bodrum'a özel olarak uyarlayan Kenan Doğulu, Caresse Bodrum’un eşsiz Karaada manzaralı yaşam katının havuz terasında düzenlenen bu büyüleyici gecede özel olarak hazırlanan sahne tasarımı ve konseptiyle misafirlerine eşsiz bir atmosferde müzik ziyafeti ve unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. 

Kenan Doğulu Bodrum’da unutulmaz bir geceye imza attı

Caresse Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşen bu müzik ve eğlence dolu geceye Volkan-Sanem Büyükhanlı, Fikret Orman-Tuğba Coşkun, Cem Hakko, Sevan Bıçakçı, Mert-İdil Fırat, Hande-Mehmet Gamgam, Aslı Ekşioğlu, Melis-Burak Hatipoğlu, Kaan-Nazlı Sert, Yurdal Sert, Asuman-Hüsnü Güreli, Olgaç Artam ve Berna-Ergin Ataman gibi isimler de katıldı.

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