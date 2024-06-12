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Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Kurban Bayramını keyifli anlara dönüştürüyor

Bodrum’un benzersiz doğası içinde, upuzun sahiliyle Ege’nin eşsiz maviliğinin kıyısında yer alan Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, Kurban Bayramı süresince misafirlerine müzik, eğlence ve canlı aktivitelerle dolu programlar hazırladı.

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Kurban Bayramını keyifli anlara dönüştürüyor

Otel, özel koyunda eğlence programları, çocuklara yönelik aktiviteleri, damaklarda iz bırakan yaratıcı lezzetleri, günün her anını enerji dolu geçirmek isteyenlere özel içerikleri ile bayram tatilini keyifli anlara dönüştürüyor. 

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Kurban Bayramını keyifli anlara dönüştürüyor

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, tüm alanlarında günün her saatinde canlı performansları, DJ müziği ve konserleri ile yetişkinlere keyifli anlar yaşatırken, çocuklara özel tasarlanmış içerikleriyle Kempi Kids Club’ıyla eğlence ve mutluluk vadediyor.

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Kurban Bayramını keyifli anlara dönüştürüyor

Bayram tatili boyunca sabahları Olives Restaurant’ta güne canlı piyano müziği eşliğinde başlayan misafirler, Barbarossa Beach Restaurant’ta gün boyu eğlenceli DJ müziği ile keyifli saatler geçirecekler.

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Kurban Bayramını keyifli anlara dönüştürüyor

İtalyan mutfağının en güzel örneklerinin yer aldığı Mammadrau Restaurant’ta geceye canlı trio müziği ile başlanacak ve ilerleyen saatlerde DJ müziğinin enerjik ritimleri ile eğlenceli saatlere geçiş yapılacak. Bayramın ikinci günü sahne alacak Emir Ersoy ve Orkestrası geniş repertuarları ile misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak. 

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Kurban Bayramını keyifli anlara dönüştürüyor

Bayramın 3. günü ise çocukları muhteşem bir gösteri bekliyor; Paw Patrol Show. Tüm çocuklar, kahraman karakterler, eğlenceli şarkılar, danslarla ve büyüleyici hikayelerle dolu gösterinin tadını Gazebo Lounge’da çıkaracaklar.

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Kurban Bayramını keyifli anlara dönüştürüyor

Bayramın hemen sonrasında ise tüm hafta eğlence devam ediyor, Cuma akşamı ise büyülü sesi ile Buğu İrem ve Orkestrası Mammadrau’da sahne alacak.

Kempinski Barbaros Bay Bodrum, tüm konukların bayram tatillerini keyifli, eğlence, spor ve eğitici aktivitelerle dolu geçirmelerine imkân vererek, ayrıcalıklı ve lüks konaklama deneyimini en üst seviyeye taşıyor. 

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