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Keman Sanatçısı Talat Er'den Yeni Klip

TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı ve bestekar Talat Er'in  "Her Daim Aşk" albümünden sonra; Engin Kafkas Güfteleri&Talat Er Besteleri'nin yer aldığı 2. albümü "Hediyem Olsun" Elenor Müzik etiketiyle raflarda yerini aldı. 

Keman Sanatçısı Talat Er&#039;den Yeni Klip

Talat Er'in, ikinci klibi albümle aynı adı taşıyan "Hediyem Olsun" şarkısına çekildi. İstanbul Ataköy İspirtohane'de çekilen klipte şarkıcıya gazeteci ve televizyon program sunucusu ayrıca Talat Er'in keman öğrencisi olan Özlem Uçar eşlik etti. Klibin yönetmenliğini Burak M. Keskin, görüntü yönetmenliğini Ceyhun Yeşin, sanat yönetmenliğini ise Sinem Toprak üstlendi. Klip tüm dijital platformlarda ve televizyon ekranlarında yayınlanmaya başladı. 

Keman Sanatçısı Talat Er&#039;den Yeni Klip

YEŞİLÇAM TADINDA BİR KLİP

Yeşilçam tadında çekilen kısa film tadında saf bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klibin çekimi üç gün sürdü. Sanatçı Talat Er, "İstedik ki bu klipte unutulmuş saf ve yalın aşkı tekrar canlandıralım. Gösterişten uzak sadece aşkın olduğu film tadında bir klip çektik. Hediyem Olsun şarkımızda tamamen bir aşk şarkısı. 2023 yılında düğünlerin olduğu kadar aşıklarında dilinde bu şarkı olacak. Uzun zamandır Türk Sanat Müziği'nde yeni bir eser yoktu. Hediyem Olsun şarkımız ile Türk Sanat Müziği'de yeni bir esere sahip oldu" açıklamasını yaptı. 

Keman Sanatçısı Talat Er&#039;den Yeni Klip
 

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