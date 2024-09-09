‘Kemalist Devletle Hesaplaşma’ raflarda

Kürt Dosyası çalışmasının ilk ikisi daha önce yayınlanan Veysel Boğatepe, üçlemenin üçüncü ve sonuncusu “Kemalist Devletle Hesaplaşma” adlı çalışmasında, 2002’den itibaren Türkiye’nin 15 yıllık dönüşüm programının perde arkasında yaşanan ama kamuoyundan gizlenen gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor.

Fransız İhtilalinden sonra dünya konjonktüründe uluslara özgürlük ve vatandaşlara yasalar karşısında eşitlik prensipleri ortaya çıktı. İmparatorlukların çöküş sürecini ulusal kurtuluş hareketleri izledi. Bu sayede pek çok bağımsızlık mücadelesi tarihe damgasını vururken özellikle Batılı emperyalist devletler tarafından bu süreçte “ulusların kendi kaderini tayin hakkı” işgal prensipleri bağlamında kullanıldı. Kemalist devletin ve Cumhuriyet’in tasfiyesini hedefleyen emperyalist devletler, küresel şirketler ve onların işbirlikçilerinin dört parçalı kukla “Kürdistan” hülyaları, Wikileaks belgelerine tüm ayrıntılarıyla yansımıştı.

Kürt Dosyası çalışmasının ilk ikisi daha önce yayınlanan Veysel Boğatepe, üçlemenin üçüncü ve sonuncusu “Kemalist Devletle Hesaplaşma” adlı çalışmasında, 2002’den itibaren Türkiye’nin 15 yıllık dönüşüm programının perde arkasında yaşanan ama kamuoyundan gizlenen gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor. Türkiye’yi bugün ki kırılma noktasına getiren, emperyalist bir proje olan “Kürt Açılımı”nın nasıl ve kimler tarafından projelendirildiği, kamuoyuna hangi yalanların söylendiği, perde arkasında rol ve görev alan kurum, kuruluş ve kişi isimlerinin açıklandığı bu kitapta başlıca şu soruların yanıtları veriliyor:

- ABD, Türkiye’nin Irak işgaline dâhil olması için neler teklif etti? Amerikan kriptolarına göre çuval vakasının perde arkasında neler yaşandı? Bu konuda Washington’a üç mektup yazan Hilmi Özkök,ABD’den ne gibi talep ve isteklerde bulundu?

- Eski Bağdat Büyükelçisi Ünal Çeviköz ile ABD arasında PKK büroları hakkında neler görüşüldü? PKK’nin intikam kolu TAK, açılım sürecini nasıl kontrol etti?

- Suriye’yi İran’dan uzaklaştırmak ve bölgede yalnızlaştırmak için kurulan komploda kimler rol aldı? İsrail’in bu komploda ki görevi neydi, Türkiye komploya nasıl dâhil oldu? Hem Irak’ın işgali hem de Esad’ı devirmek için ABD ile iş birliği yapan Araplar kimlerdi?

- ABD’ye istihbarat bilgileri taşıyan yerli ajanlar kimlerdi? ABD Ankara Büyükelçisinin Beyaz Saray’dan koruma talebinde bulunduğu yerli ajan, hangi istihbarat bilgilerini aktardı? Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün gizli görüşmelerini ABD büyükelçiliğine kimler taşıdı? İlker Başbuğ, Marc Edelman ile teslimiyetçi görüşmesinde neler söyledi?

- ABD, tasfiyesini arzuladığı “milliyetçi dokunulmazlık” ve Ergenekon süreciyle ilgili kriptolarına neler yazdı? ABD’li diplomatlar ile kimler neyi konuştular?

Bu ve benzer daha birçok sorunun yanıtlarını bulacağınız bu kırmızı kitapta, bugün Ortadoğu’ya yeniden hâkim olan kan ve demir siyasetinin gerekçelerine, nedenlerine, amaçlarına ve hedeflerine ilişkin somut analizler yapılıyor.

Pankuş Yayınları / Ankara

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