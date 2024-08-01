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Kelimelerin savaşı devam ediyor! Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın bu haftaki konuğu Hazal Kaya

Kanal D’nin yeni yarışma programı Password, üçüncü bölümüyle cuma günü yayında. Şebnem Bozoklu’nun sunduğu, Enis Arıkan’ın daimî yarışmacı olduğu Password’ün bu haftaki konuğu oyuncu Hazal Kaya olacak. Kelimelerin savaşacağı Password, bu Cuma saat 20:00’de Kanal D’de.

Kelimelerin savaşı devam ediyor! Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın bu haftaki konuğu Hazal Kaya

ABD’de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran yarışma Password, Shine Medya'nın yapımcılığında artık Türkiye’de. Rekabetin en üst düzeyde yaşanacağı yarışma, bol kahkaha ve eğlencenin yanı sıra 250 bin liralık bir ödülle geliyor. 

Kelimelerin savaşı devam ediyor! Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın bu haftaki konuğu Hazal Kaya

ÜNLÜLER TAKIM DEĞİŞTİRECEK

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Password’ün üçüncü haftaki konuğu olacak. Sevilen oyuncunun karşısına ise daimî yarışmacı Enis Arıkan çıkacak. Hazal ve Enis’in iki farklı takımda birer yarışmacı ile birlikte yer alacağı mücadelede ünlüler, turlar arasında takımlarını değiştirecek. Arka arkaya oynanacak 2 oyunun ardından 20 puana ilk ulaşan takım oyunu kazanacak. 

Kelimelerin savaşı devam ediyor! Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın bu haftaki konuğu Hazal Kaya

ÖDÜL İÇİN HER YOL DENENECEK

Yarışmada Hazal ve Enis’in dostluğu ikinci plana atılacak, ünlüler takım arkadaşlarını 250 bin liralık büyük ödüle taşımak için her yolu deneyecek. Kazanmak için gözünü budaktan sakınmayan Hazal ve Enis’in düştüğü durumlar, kahkahanın dozunu artırırken, ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. 

Kelimelerin savaşı devam ediyor! Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın bu haftaki konuğu Hazal Kaya

YAZ BOYUNCA KANAL D’DE

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği yeni yarışma Password, bu Cuma saat 20:00’de üçüncü bölümüyle Kanal D’de yayınlanacak. Yaz sezonu boyunca her hafta birbirinden ünlü oyuncularla yarışmacılara kazandıracak, seyircileri heyecanlandıracak Password’ü kaçırmayın!

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