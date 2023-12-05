Kazakistan’da Toygar Işıklı rüzgarı

Ünlü sanatçı dizi ve film müziklerinden oluşan eserlerini Kazakistan’da 100 kişiden oluşan dünyaca ünlü Ne Prosto Orkestrası ile beraber sahnede canlı olarak icra etti.

Astana ve Almatı’da verdiği konserlerle salonları hınca hınç dolduran Toygar Işıklı’nın büyük müzik ziyafetine 5000 kişilik seyircisi eşlik etti. Coşkunun tavan yaptığı konser görüntüleri dünya çapında kısa sürede gündem oldu. Bunun bir başlangıç olduğunu belirten Toygar Işıklı Azerbaycan, Özbekistan, Almanya ve Hollanda turneleriyle konserlerine devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.