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Kazakistan’da Toygar Işıklı rüzgarı

Ezel, Aşk-ı Memnu, Kara Para Aşk, Çukur, Kara Sevda, İçerde, Yargı ve daha birçok efsane diziye yaptığı fenomen müzikleri hafızalarımıza kazıyan ünlü besteci Toygar Işıklı bu kez de dünya sahnesine adını altın harflerle yazdırdı.  

Kazakistan’da Toygar Işıklı rüzgarı

Ünlü sanatçı dizi ve film müziklerinden oluşan eserlerini Kazakistan’da 100 kişiden oluşan dünyaca ünlü Ne Prosto Orkestrası ile beraber sahnede canlı olarak icra etti.

Kazakistan’da Toygar Işıklı rüzgarı

Astana ve Almatı’da verdiği konserlerle salonları hınca hınç dolduran Toygar Işıklı’nın büyük müzik ziyafetine 5000 kişilik seyircisi eşlik etti. Coşkunun tavan yaptığı konser görüntüleri dünya çapında kısa sürede gündem oldu. Bunun bir başlangıç olduğunu belirten Toygar Işıklı Azerbaycan, Özbekistan, Almanya ve Hollanda turneleriyle konserlerine devam edecek.

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