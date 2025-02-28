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Kayıp Sesler dizisinin galası yapıldı

Kayıp Sesler dizisinin galası Yavuz Seçkin'in sunumuyla Akmerkez SinemaPink'te düzenlenen galayla yapıldı. İşte detaylar...

Kayıp Sesler dizisinin galası yapıldı

Yapımcılığını Murat Batı’nın, yönetmenliğini Erçağ Açar'ın üstlendiği Kayıp Sesler dizisinin galası Yavuz Seçkin'in sunumuyla Akmerkez SinemaPink’te düzenlenen galayla yapıldı.

 Kayıp Sesler dizisinin galası yapıldı

Başrolünde Murat Batı'nın yer aldığı, Fatoş Kara, Kenan Uyanık, Gökçe Kahyaoğlu, Erkan Beycan ve Şennur Özbay gibi isimlerin rol aldığı dizi, önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yayınlanacak.

 Kayıp Sesler dizisinin galası yapıldı

Proje, ABD'deki bir ilaç firmasının yasal olmayan klinik deneylerini Türkiye’ye taşıması, kimsesiz ve mülteci çocukların denek olarak kullanılmasını konu ediyor.

 Kayıp Sesler dizisinin galası yapıldı


Uzun ve yorucu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Murat Batı, "Gerçekçi bir hikaye ve çok heyecanlıyız. Hem duygusal, hem enerjik hem de Amerikan tarzı bir dizi oldu. Çekimler zorlu geçti. İzleyenler televizyon karşısından kalkamayacak. Çocuklarla ilgili konular vicdanımızı yaralıyor. Çocuk istismarı kanayan bir yara biz de bunun üzerine gitmek istedik. Ortaya güzel bir proje çıktı" dedi.

 Kayıp Sesler dizisinin galası yapıldı

Erçağ Açar, "Çok gerçekçi bir hikaye. Üzerinden defalarca geçtik. Çekimler güzel geçti. Ufak da bir kaza atlattım. Köpek ısırdı ve kaşım yarıldı. O halde çekimlere devam ettim. Beş bölüm hazır" şeklinde konuştu.

 

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