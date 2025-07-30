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Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor. İşte detaylar...

Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Kayahan’ın şarkıları, sahnelerde can bulmaya devam ediyor.

 Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor


1971 yılında ilk 45’liğini çıkaran ve Türk pop müziği tarihinde unutulmaz isim haline gelen söz yazarı, besteci, yorumcu; usta müzisyen Kayahan’ın şarkıları ile yoğun bir konser turnesi hazırlanıyor.

 Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

Büyük ustanın eserlerini, Türk pop müziği alanında önemli isimler olan Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar, Suat Suna seslendiriyor. Şarkılara şef Alper Kömürcü yönetimindeki, İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

 Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

“Yolu Sevgiden Geçenler” sloganıyla çıkılan özel konser turnesinin ilk durağı sanatçının doğum yeri olan İzmir olacak.

 Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

Ment Event Organizasyonu’nun aracı olduğu bu önemli konser projesinin biletleri satışa çıktığı andan itibaren, müzikseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyorKayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

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