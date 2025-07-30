 Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Kayahan’ın şarkıları, sahnelerde can bulmaya devam ediyor.



1971 yılında ilk 45’liğini çıkaran ve Türk pop müziği tarihinde unutulmaz isim haline gelen söz yazarı, besteci, yorumcu; usta müzisyen Kayahan’ın şarkıları ile yoğun bir konser turnesi hazırlanıyor.

Büyük ustanın eserlerini, Türk pop müziği alanında önemli isimler olan Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar, Suat Suna seslendiriyor. Şarkılara şef Alper Kömürcü yönetimindeki, İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

“Yolu Sevgiden Geçenler” sloganıyla çıkılan özel konser turnesinin ilk durağı sanatçının doğum yeri olan İzmir olacak.

Ment Event Organizasyonu’nun aracı olduğu bu önemli konser projesinin biletleri satışa çıktığı andan itibaren, müzikseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.