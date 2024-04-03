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Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu? İşte detaylar...

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?

Snob Magazin'in haberine göre; Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?
Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun ayağındaki atel dikkat çekti.

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?
Çilingiroğlu, "Spor yaparken koşuyordum bir anda ayağım burkuldu.

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?
Tedaviye geldim. Babam arabayla buradan alacak" dedi.

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