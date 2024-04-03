Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?

Snob Magazin'in haberine göre; Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun ayağındaki atel dikkat çekti.



Çilingiroğlu, "Spor yaparken koşuyordum bir anda ayağım burkuldu.



Tedaviye geldim. Babam arabayla buradan alacak" dedi.

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