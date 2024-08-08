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Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu

Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu. İşte detaylar...

Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu

Katy Perry, Orlando Bloom ile İtalya'nın Amalfi Kıyısı'nda tatil yaparak stres atıyor.

 

Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu
Şarkıcı, 9 Ağustos'ta 'Lifetimes' adlı yeni teklisinin müzik videosuyla birlikte yayınlanacağını duyurdu.

Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu
Katy Perry, yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu.

Katy Perry yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu
Şarkıcıya beğeni yağdı.

 

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