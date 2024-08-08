Katy Perry, Orlando Bloom ile İtalya'nın Amalfi Kıyısı'nda tatil yaparak stres atıyor.



Şarkıcı, 9 Ağustos'ta 'Lifetimes' adlı yeni teklisinin müzik videosuyla birlikte yayınlanacağını duyurdu.



Katy Perry, yeni şarkısını kumsal pozlarıyla duyurdu.



Şarkıcıya beğeni yağdı.

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