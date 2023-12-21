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SnobMagazin.com

Katy Perry Collections'a görkemli davet  

Süperstar'ın renkli markası Katy Perry Collections, şık bir davetle Türkiye'ye adım attı.

Katy Perry Collections'a görkemli davet  

 

Müziği ve tarzıyla tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Katy Perry'in renkli markası Katy Perry Collection, Swissotel'de düzenlenen özel etkinlikle, ayakkabı sektörünün güçlü markası Bestyle farkıyla Türkiye'ye adım attığını duyurdu.

Katy Perry Collections'a görkemli davet  

Pop yıldızı Katy Perry'nin, tasarım ve yönetim sürecini üstlendiği markası Katy Perry Collection, Türkiye'de görkemli bir davetle açılış yaptı.

Katy Perry Collections'a görkemli davet  

Geçtiğimiz gün Swissôtel the Bosphorus'ta düzenlenen davette, sosyal yaşamın tanınmış simalarının yanında Melek Mosso, Deniz Seki, Funda Arar, Esra Erol,Cem Özkök, Gamze Karaduman, Güliz Ayla, Özge Ulusoy, İpek Bağrıaçık, Özgür Aras, Emel Yıldırım, Tuğba Melis Türk, Kıvılcım Ural, Betül Demir, Dilan Çitak Tatlıses, Gül Erçetingöz, Çağla Naz Kargı gibi ünlü isimler ve iş insanları yer aldı.

Katy Perry Collections'a görkemli davet  

Ayakkabı sektörünün yenilikçi öncülerinden Bestyle ile Türkiye'de satışa sunulan marka, eğlenceli bir davetle konuklarını stil yolculuğuna çıkardı.

Katy Perry Collections'a görkemli davet  

Markanın koleksiyonundaki kırmızıdan yosun yeşiline, mordan şeker pembesine uzanan renklerde sandaletler, siyah ve beyaz renk alternatifleriyle bohemden klasiğe farklı seçenekler sunan sneaker'lar, bot, çizme, topuklu ayakkabı modelleri, konuklardan tam not aldı

Davete katılan konuklar, Katy Perry Collections'ın birbirinden şık ayakkabılarını yakından incelerken, Katy Perry'nin balmumu heykeliyle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Katy Perry Collections'a görkemli davet  

Ayakkabı sektörünün Türkiye'deki güçlü oyuncusu Bestyle farkıyla keşfedeceğimiz koleksiyonda kovboy çizmeden casual botlara, özel günler ve günlük kullanım için tasarlanan klasik topuklu ayakkabılardan, şık terliklere, rahatlığına önem verenlerin ayrılmaz parçası sneaker'lardan
babet ve loafer'lara kadar birçok alternatif bulunuyor. Katy Perry Collections'ın birbirinden şık modellerini bestyle.com.tr web sitesinden ve bestyle.tr instagram hesabından inceleyebilirsiniz.


 

 

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