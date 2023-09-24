Karnı burnunda pozunu paylaşan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı ile yazışması gündem oldu  

Karnı burnunda olan ve erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile karesini paylaştı. Oyuncu, "Mustafa Bey ile karşılaştık, ne güzel bir tesadüftü ya" diye yazdı.



Mustafa Aksakallı ise, "Aşk tesadüfleri sever Ezgi Hanım" karşılığını verdi.

İkilinin komik yazışması binlerce beğeni aldı.

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