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Karnı burnunda pozunu paylaşan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı ile yazışması gündem oldu  

Karnı burnunda pozunu paylaşan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Mustafa Aksakallı ile yazışması gündem oldu

Karnı burnunda pozunu paylaşan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı ile yazışması gündem oldu  

Karnı burnunda olan ve erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile karesini paylaştı. Oyuncu, "Mustafa Bey ile karşılaştık, ne güzel bir tesadüftü ya" diye yazdı.

Karnı burnunda pozunu paylaşan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı ile yazışması gündem oldu  
Mustafa Aksakallı ise, "Aşk tesadüfleri sever Ezgi Hanım" karşılığını verdi.

İkilinin komik yazışması binlerce beğeni aldı.

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