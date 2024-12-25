Kariyerine hızlı başladı

Amerikan-Türk ortak yapımı olan “Delilah” adlı dizide başrol oynadı. Amerika’da yayınlanacak olan 13 bölümlük dizinin çekimleri Türkiye’de yapıldı. Yeni yılda yayınlanacak olan dizinin başrollerini Jarred Harper ve Candace Mizga paylaşıyor.

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