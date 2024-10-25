Karımı ilk gördüğümde 13 yaşındaydı

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ve ailesine odaklanan Alp Kırşan, Pınar Kerimoğlu’nun sorularına içtenlikle yanıt verdi. “Evlendikten sonra bir seçim yapmak zorundaydım; ya ailemi ya da televizyonu seçecektim. Bu şekilde devam edemezdi, çünkü bir yurt dışı projesine gidiyorum, 6 ay boyunca yokum. Çocuk olsam, babamdan 6 ay ayrı kalmak istemezdim. O yüzden ailemi seçtim ve televizyonu bırakıp proje bazlı işler yapmaya başladım,” dedi. Aile kavramını yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan Kırşan, ailesiyle çok mutlu olduğunu da ekledi.

“KARIMI İLK GÖRDÜĞÜMDE 13 YAŞINDAYDI”

2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile evlenen Alp Kırşan, eşiyle tanıştığı anı ilk kez Pınar Kerimoğlu’na anlattı. “Yıllar önce İzmir’e annemin yanına gitmiştim. Evde arkadaşlarıyla konken oynuyorlardı. Annem, ‘Kızları eve bırak, sonra geri gel,’ dedi. Arabaya bindik, bir baktım Zeynep karşımda. Çok hoşuma gitti, sohbet ettik. Tam numarasını alacaktım ki yaşını sordum, 13 olduğunu söyledi. Şok oldum, telefonu almadım. Yıllar sonra, Zeynep 23 yaşındayken benim bir paylaşımıma yanıt verdi. ‘Beni hatırladın mı?’ dedi. Sonra hemen buluştuk ve evlenip çok güzel bir aile kurduk,” şeklinde anlattı.

“DİNOZORLAR TELEVİZYONU BIRAKMALI”

Pınar Kerimoğlu’nun Survivor’dan ayrılma sebebi sorusuna Kırşan, “Artık televizyonun dinozorlarının gençlere yer açması lazım. Ben bıraktım, Türkiye bir sunucu daha kazandı. 60-70 yaşında insanlar hâlâ televizyonu bırakmıyor, gençlerin önünü açmalılar,” dedi.

“YETENEK SİZSİNİZ BENİM BEBEĞİM”

Pınar Kerimoğlu’nun “Televizyona geri dönecek misin?” sorusuna Kırşan, Yetenek Sizsiniz Türkiye programının hayatında çok özel bir yeri olduğunu vurguladı. “Bir gün Acun abi Yetenek Sizsiniz’i tekrar yapmaya karar verirse ve backstage’de başka bir sunucu görürsem, vallahi onu vururum. Yetenek Sizsiniz benim bebeğim gibi, yolunu asla başkasına vermem. Acun abi de bunu biliyor,” dedi.

“MAYO DEFİLESİNDE ZORLANDIM”

Alp Kırşan, Pınar Kerimoğlu ile mankenlik dönemine ait bir anısını da paylaştı. “Bir defileye gittim, meğer mayo defilesiymiş. Şok oldum, ama işin içindeydim, geri dönüş yoktu. Bir manken arkadaşım çorabını çıkardı, yuvarlayıp mayosunun içine koydu. Ön tarafı kabarık oldu. Ben böyle bir şey yapmam dedim ve çıktık podyuma. Soğuktan titriyorduk, bir an önce bitsin diye dua ettim,” diye anlattı.

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