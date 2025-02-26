 Kargo 2025 turnesi

Türk rock müziğinin efsane grubu Kargo, yıllar sonra özel bir turne için yeniden bir araya geliyor! Koray Candemir, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Mehmet Şenol Şişli ve Burak Karataş’tan oluşan efsanevi kadro, 90’lara selam niteliğindeki "Kargo☆Yarına Kalan Şarkılar" albümünün ardından 2025’te sahnelere geri dönüyor. İstanbul konserleriyle başlayacak bu büyük buluşma, Mart ayından itibaren Anadolu turnesiyle devam edecek.



"Yarına Ne Kaldı", "Yüzleşme", "Son Defa", "Boğaziçi" gibi klasikleşmiş Kargo şarkıları, zamansız ruhunu koruyarak dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Rock müziğin Türkiye’de ana akıma taşınmasında büyük rol oynayan Kargo, bu turneyle hem eski hem de yeni nesil dinleyicilerini bir araya getirecek!

Bu efsanevi buluşmayı kaçırmayın!

- KARGO 2025 TURNESİ TAKVİMİ

- 22 Mart – Jolly Joker, Ankara

- 5 Nisan – Hangout PSM, İzmir

- 12 Nisan – The Bar, Antalya

- 19 Nisan – Milyon Performance, Eskişehir

- 2 Mayıs – Hayal Kahvesi, Kocaeli

- Vokal: Koray Candemir

- Gitar: Selim Öztürk

- Tușlular: Serkan Çeliköz

- Bas Gitar: Mehmet Şenol Şişli

- Davul: Burak Karataş

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