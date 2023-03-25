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Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek, Sevgilisi Sinem Şimşek ile Evlilik Tarihini Açıkladı

Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Turan Cihan Şimşek, geçtiğimiz 30 Aralık'ta Belgrad'da evlenme teklifi ettiği sevgilisi Sinem Şimşek ile evlilik tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Kardeşlerim&#039;in Oğulcan&#039;ı Cihan Şimşek, Sevgilisi Sinem Şimşek ile Evlilik Tarihini Açıkladı

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Turan Cihan Şimşek, müjdeli haberi Instagram'dan duyurdu.

Kardeşlerim&#039;in Oğulcan&#039;ı Cihan Şimşek, Sevgilisi Sinem Şimşek ile Evlilik Tarihini Açıkladı

Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu Sinem Şimşek ile evlilik tarihi açıkladı.

Kardeşlerim&#039;in Oğulcan&#039;ı Cihan Şimşek, Sevgilisi Sinem Şimşek ile Evlilik Tarihini Açıkladı

Sevgilisiyle gelinlik bakmaya giden oyuncu, çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Turan Cihan Şimşek, 23 Haziran tarihini etiketleyerek, evlilik tarihini açıklamış oldu.

Kardeşlerim&#039;in Oğulcan&#039;ı Cihan Şimşek, Sevgilisi Sinem Şimşek ile Evlilik Tarihini Açıkladı

Ünlü oyuncu sevgilisine 30 Aralık 2022'de Belgrad'da evlenme teklifi etmişti.

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