Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran'ın İspanya çıkarması

Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran Madrid’e gitti.

İspanya’nın en büyük kanalı olan Atresmedia antena3 kanalına davet edildi. Yaran, yaklaşık 10 dergi ile röportaj yaptı. İspanya’da İnanılmaz bir hayran kitlesi olan oyuncu hayranlarıyla bir araya geldi.

İnanılmaz bir hayran kitlesi olan İspanya’da yolda yürümek de zorluk çekti.



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