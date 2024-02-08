  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'ndan görüntülendi.

 

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı
'Kardeşlerim' dizisinden ayrılan oyuncu, "Canlandırdığım Şengül'ün öldüğü bölümde annemde (Emel Göksu) 'Aile' dizisinde ölmüştü. Karakterleri öldürdük sonra annemle tatile çıktık. Çok yoruldum. Dizilerde üç sene çalışmak altı sene gibi... Yapımcı anlayış gösterdi. Bedenen tükendik. Çok tatlı ayrıldık ekiple. Halen konuşuyorum. Tadında bırakmak lazım" dedi.

 'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

13 sene Amerika'da yaşayan Atiksoy, "En son kasımda gitmiştim. Los Angeles'ta festival vardı. Burada ne yapıyorsak orada da aynısını yapıyoruz" diye konuştu.

 'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı


Oyuncu, "Sinema filmi yazıyorum. Dönem hikayesi. Biraz dinleyeyim sezona bakarız" diye konuştu.

 'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

'Kardeşlerim' dizisinin YouTube'da etkileşim olmasına oyuncu, "Güzel etkileşimi olan dizi... 108 bölüm şahane geçti. Ekibi ve yönetmeni seviyorum. Dizi insan üstü çalışma istiyor. Haftanın beş günü 16-17 saat çalıştım. 1.5 ay tatil yaparak çalıştık.

 'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

İnşallah bin 500 bölüm olur" şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

14 Şubat’ta aşkın Izaka Terrace hali
  Mekan

14 Şubat’ta aşkın Izaka Terrace hali

Kral Şakir’in son filmi Kral Şakir: ‘Devler Uyandı’ vizyona girdi
  Magazin

Kral Şakir’in son filmi Kral Şakir: ‘Devler Uyandı’ vizyona girdi

Hakan Kaya’nın ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ oldu
  Magazin

Hakan Kaya’nın ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ oldu

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti
  Magazin

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor
  Magazin

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi
  Magazin

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi