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Kardeşlerim dizisinin oyuncuları Melis Minkari ve Recep Usta'dan dikkat çeken açıklamalar!  

‘Kardeşlerim’ dizisinin oyuncuları Melis Minkari ve Recep Usta, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e katıldı. İşte haberin detayları...

Kardeşlerim dizisinin oyuncuları Melis Minkari ve Recep Usta'dan dikkat çeken açıklamalar!  

Sevilerek takip edilen ‘Kardeşlerim’ dizisinin oyuncuları Melis Minkari ve Recep Usta, Hakan Gence’ye konuk oldu. Genç ikili, oyunculuk kariyerleriyle ilgili birçok bilinmeyeni paylaştı.

Konu kariyerleri ve genç yaşta kazandıkları popülerlikten açılınca Recep Usta, “Ünlü olmanın zor tarafları var. Her zaman göz önünde olmak, yaptığın eylemlere dikkat etmek… Çünkü seni rol model gören insanlara da bir şeyler vermen gerekiyor” dedi. Melis Minkari ise, “Çok takip edilmek sizi başarılı yapmaz. O popülerlikle ilgili bir şey. Sizi başarılı yapan tutkunuzdur. Küçükken çok ‘Harry Potter’ izlerdim, fanatik gibiydim. Kendimi onun içinde hayal ede ede filmleri sevdim daha sonra sinema okumaya başladım” diye ekledi.

 Kardeşlerim dizisinin oyuncuları Melis Minkari ve Recep Usta'dan dikkat çeken açıklamalar!  

Birbirlerine nasıl seslendikleri sorulduğunda Melis Minkari: “Ben ona ‘Reco’ diyorum, o bana ‘Melisimo’ diyor.” ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında...

Kardeşlerim dizisinin oyuncuları Melis Minkari ve Recep Usta'dan dikkat çeken açıklamalar!  

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