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Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

Şarkıcı, kardeşinin doğum gününde mezarlığa gitti.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!
Mevlit okutan Alişan, gözyaşlarına hakim olamadı.

 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

Şarkıcı, Instagram'dan da duygusal paylaşım yaptı.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

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