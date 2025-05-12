 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı, kardeşinin doğum gününde mezarlığa gitti.



Mevlit okutan Alişan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkıcı, Instagram'dan da duygusal paylaşım yaptı.

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