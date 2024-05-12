 Kardeşi Selçuk Tektaş'ı üç sene önce kaybeden Alişan'dan duygu dolu paylaşım!

Alişan, üç sene önce temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

Şarkıcı, kardeşinin doğum gününde duygularını sosyal medyadan dile getirdi.



Alişan, "12 Mayıs... Hiç kutlayamayacağımız gün. Sen gittiğinden beri çok değiştim. Çok insanı çıkardım hayatımdan. Az ve özler kaldı hayatımda. Sen haklı çıktın yine... Sen varmışsın gibi devam ediyoruz biz her şeye... Ama çok özledim seni, çok özledik seni. Kavuşacağız birgün elbet. Ve ben o güne kadar emanetlerine gözüm gibi bakıcağım hiç merak etme. Herkeste bıraktığın güzel anılarla seni sensiz yaşatmaya devam edeceğiz. Burak’ta Eliz’de... İyi ki benim kardeşim olmuşsun, iyi ki benim canım olmuşsun. Doğum günün kutlu olsun kardeşim" dedi.

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