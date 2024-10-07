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Karaya Çıkmak Yasaktır ve Islak Zemin’e Eşlik Eden Kitaplar yayımlandı

Arter’in Eylül ayında ziyarete açtığı yeni sergilerine, Türkçe ve İngilizce ayrı edisyonlar olarak yayımlanan iki yeni kitap da eşlik ediyor.

Karaya Çıkmak Yasaktır ve Islak Zemin’e Eşlik Eden Kitaplar yayımlandı

Maaria Wirkkala’nın 2007 yılında 52. Venedik Bienali’nde sergilenen ve aynı yıl Arter Koleksiyonu’na dahil edilen Karaya Çıkmak Yasaktır başlıklı yerleştirmesi, İstanbul’da ilk kez Arter’de izleyiciyle buluşuyor. Arter Yakın Plan dizisi kapsamında yayımlanan ve sergiyle aynı adı taşıyan yerleştirmeye derinlemesine bir bakış sunan kitap, serginin küratörü Nilüfer Şaşmazer’in giriş metninin yanı sıra sanatçıyla gerçekleştirdiği kapsamlı söyleşiyi de içeriyor. 

Karaya Çıkmak Yasaktır ve Islak Zemin’e Eşlik Eden Kitaplar yayımlandı

Arter’in yeni sergilerinden Islak Zemin, Yasemin Özcan’ın daha erken tarihli yapıtlarıyla yeni eserlerini Eda Berkmen küratörlüğünde bir araya getiriyor. Sergiyle aynı başlığı taşıyan kitapta ise Berkmen’in sanatçıyla gerçekleştirdiği söyleşinin yanı sıra Kaya Genç, Evrim Kaya ve Işın Önol’un kaleme aldıkları metinler yer alıyor. Sergilerin yayınları, Arter Kitabevi’nden satın alınabilir veya kitabevi@arter.org.tr e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilir.

Karaya Çıkmak Yasaktır ve Islak Zemin’e Eşlik Eden Kitaplar yayımlandı

 

 

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