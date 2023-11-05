  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Karaciğer yetmezliği nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Karaciğer yetmezliği nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ufuk Özkan, Watergarden İstanbul'da görüntülendi. Özkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyunu için Duru Tiyatro'ya geldi.

 Karaciğer yetmezliği nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Özkan sağlık durumu hakkında, "Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum " dedi. Ayrıca, oyuncu, tiyatro oyununa olan heyecanını dile getirerek, "İzleyiciler sağolsunlar, günler öncesinden biletleri tükettiler. Ben de çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bülent Ersoy stüdyo kapattı!
  Magazin

Bülent Ersoy stüdyo kapattı!

Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı
  Kültür - Sanat

Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı

Duygu Üstünbaş dizi setlerine geri dönüyor
  Magazin

Duygu Üstünbaş dizi setlerine geri dönüyor

Ebru Yaşar beyazlar içinde
  Magazin

Ebru Yaşar beyazlar içinde

Akademi mutfakta
  Hayatın İçinden

Akademi mutfakta

Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! Ailesinden oldu
  Magazin

Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! Ailesinden oldu