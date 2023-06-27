Kansersiz Yaşam Derneği“Hayat gülümseyince güzel” dedi

Kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine bir gün boyunca unutulmaz anlar yaşatabilmek için KAYD Gençlik Komitesi gönüllüleri ve destekçileri bir araya geldi.

Kanser hastası çocuklar ve aileleri, sanat-drama-takı-seramik atölyeleri, sihirbaz, yoga, zumba, yüz boyama, nefes çalışmaları, şarkılar, sürpriz hediyeler, sevdikleri yemekler ve ünlü simalarla buluşarak eğlence ve sevgi dolu bir gün geçirdiler. Her çocuğa bir gönüllünün abla/abilik yaptığı şenlikte, anneler de bir günlüğüne kendilerine özel etkinliklerle farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

AMACIMIZ HEM RUHSAL HEM FİZİKSEL OLARAK İYİ HİSSETMELERİ

GülümseSEN Şenliğini bu yıl 13. kez düzenlemiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, “Biz 13 yıldır ‘kanserin en etkili tedavi yöntemi moral ve gülümsemektir’ diyerek düzenlediğimiz GülümseSEN şenliklerinde, çocukların moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi, doğa içinde geçirecekleri kaliteli etkinliklerle hem ruhsal hem fiziksel olarak iyi hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Kurumsal sponsorlarımız ve bireysel destekçilerimiz sayesinde gün boyu sunulan çok çeşitli ikramlar, hastalıklarından dolayı kutlayamadıkları doğum günleri için üflenen pastalar, gönüllü gelen ünlülerimizle çektirdikleri fotoğraflar, bir etkinlikten diğer oyun alanına koşturmaları, bugünü onlar için her yıl dört gözle bekledikleri bir gün haline getiriyor. Ben bu güzel günü gerçekleştirmede bize destek olan tüm sponsorlarımıza, kanserle mücadele eden ailelerimizin yanında olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Gerek çocuklarımızın gerek bu hastalık sürecinde çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan ailelerin gülümsemelerine katkısı olan herkese minnettarız” diye konuştu.

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