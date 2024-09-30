Kanserle mücadele eden Tanyeli operasyon öncesi sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçireceğini yazdı.

Hastane odasından paylaşım yapan Tanyeli, "Günaydın bu sabahta Bodrum Acbadem Hastanesi'nden herkese selam olsun. Hastanedeki güzelliğimi paylaşmak istedim, insan sabah sabah bu kadar güzel olurmu? Olamaz bence... Yüzdeki değil özdeki güzellik kalıcı. Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu. Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan, mevkiler, şan, şöhret, güzellik ve her şey geçici. Baki olan ahirin de zahirinde mertebeler yüksek olsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum, ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür, insan ağlamaktan korkarmı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım. Bugün duygularım derin kendimi çok iyi hissediyorum, güzel günler çok yakında, iyi haberler, çok iyi, iyileşiyorum iyiye gidiyor durum. Allah'ın izniyle İstanbula Altunizade Acıbadem'e geçiyorum minik bir operasyon daha sonra Allah Kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım canım Tarçınım hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum" dedi.

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