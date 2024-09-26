  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kanserle mücadele eden Tanyeli, bir ameliyat daha oldu. Operasyon hakkında açıklama yaptı!

Kanserle mücadele eden Tanyeli, bir ameliyat daha oldu. Operasyon hakkında açıklama yaptı! İşte detaylar...

Kanserle mücadele eden Tanyeli, bir ameliyat daha oldu. Operasyon hakkında açıklama yaptı!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirdi.

Kanserle mücadele eden Tanyeli, bir ameliyat daha oldu. Operasyon hakkında açıklama yaptı!

Tanyeli, ameliyat hakkında açıklama yaptı. Ünlü isim, arkadaşının da doğum gününü kutladı.

Kanserle mücadele eden Tanyeli, bir ameliyat daha oldu. Operasyon hakkında açıklama yaptı!

Tanyeli, "Hastaneden hepinize sevgiler, operasyon iyi geçti çok şükür. Hastanedende olsa her yıl 26 Eylül ritülemizi yapmadan olmaz. Bugün kızkardeşimden öte candostumun doğum günü. Yıllar, yollar, nice paylaşımlar, sırdaş, özdeş, kardeş benim kıymetlim aileni seçemezsin. Ruh dostunla illaki bir araya geliyorsun. Dünyanın bir ucunda olsan aynı saçı, aynı kiloyu ve daha nice evrenin şakası gibi olayları bir birinden habersiz ama aynı seçimleri yapıyorsun. Bazen gülüyor, bazen dostun omuzunda ağlıyorsun. Gerçek dostluk emek ister, fedakarlık ister, kimse 2 günde candost olmuyor. Hesapsız kitapsız, menfaatsiz, yalansız, riyasız candost ömre bedel, şu günlerde çok zor bulunuyor. Araya yıllar, uzak mesafeler de girse kalbinde kardeş hep kardeş kalıyor. İyi ki doğdun sağlıkla, sıhhatle,sevdiklerinle bir ömür boyu mutluluklar dilerim Firuzanım. İyiki doğdun. Doğum günü kutlaması için haftayı bekle dipçik gibi olucağım inşallah ‘seni çok seviyorum Firummm" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü profesör Serdar Dağ'dan Metin Arolat'ın vefatından sonra gündem olan doping serum hakkında dikkat çeken açıklama!
  Gündem

Ünlü profesör Serdar Dağ'dan Metin Arolat'ın vefatından sonra gündem olan doping serum hakkında dikkat çeken açıklama!

Ünlü isimlerden çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Ünlü isimlerden çarpıcı açıklamalar!

Kuşadası'nda unutulmaz bir lansman
  Magazin

Kuşadası'nda unutulmaz bir lansman

Sovyet dönemini anlatan tarihi film Türkiye'de vizyona giriyor
  Kültür - Sanat

Sovyet dönemini anlatan tarihi film Türkiye'de vizyona giriyor

Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklamalar! Aldatılma itirafı!
  Magazin

Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklamalar! Aldatılma itirafı!

Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi
  Magazin

Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi