Kanserle mücadele eden Ayşe Mine yapılacaklar listesini açıkladı!

Erkek Milleti, Ağla Halime, Yemin Mi ettin gibi Türk Müzik dünyasına damga vuran şarkıların unutulmaz sesi Ayşe Mine, geçen hafta Eskişehir’de verdiği konser sonrası karnındaki şişlikten ötürü aniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçıya, ‘Sigmoid kolon kanseri’ teşhisi konuldu. İstanbul’da Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Ayşe Mine, Perşembe günü ciddi bir operasyon geçirecek. Hastaneye yatırıldığı günden bu yana mide ve bağırsaklarındaki kitleden ötürü yemek yiyemeyen, serumlarla tedavisi süren Ayşe Mine moralini yüksek tutuyor.



Akşam Gazetesi’nden Yasemin İlan, ünlü sanatçıyı hastane odasında ziyaret etti. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Güven ve ekibi tarafından tedavisinin titizlikle yapıldığını söyleyen Ayşe Mine, “Bir ihtiyacınız var mı?” şeklindeki soru üzerine “İki evladım yanımda, doktorum ve ekibi benimle çok yakından ilgileniyor. Daha ne isteyebilirim? Şu süreçte bir tek beklentim olabilir, ‘devlet büyüklerimin benim yanımda olması.’ Bir sanatçı olarak devlet büyüklerimizin geçmiş olsun ziyaretime gelmelerini beklerim” dedi.



Hastalıkla birlikte yaşamanın, nefes almanın kıymetini bir kez daha anladığını söyleyen Ayşe Mine, “Kanserle mücadelemi bitireyim siz ondan sonra beni görün. İyileşir iyileşmez sahnelere kaldığım yerden devam edeceğim ama bu kez mayoyla bikiniyle…” dedi. “Ayşe hanım o kadarını yapmazsınız” denilmesi üzerine Ayşe Mine, “Aaa neyim eksik fazlam var eksiğim yok, bal gibi yaparım. Güzel bir kadınım herkese de güzelliğimi göstereceğim. Mayomu da, dekoltemi de giyeceğim. Niye yapmayayım benim de hakkım, bugüne kadar yapmadım, yapanların peşinden koştular. Biraz da Ayşe Mine’nin peşinden koşsunlar” diye konuştu.



“Yapmadıklarımı yapacağım” diyen Ayşe Mine, hastalığı atlattıktan sonra yapılacaklar

listesini de şu şekilde sıraladı:

1- Sahneye mayoyla çıkacağım.

2- Hemen kendime bir sevgili yapacağım.

3- Bir de sırt çantası alıp her yere gideceğim. Sevgilim olursa onu da elinden

tutup götüreceğim. Bu arada sevgilim mutlaka genç olacak.

63 DEĞİL, 59 YAŞINDAYIM

Yaşının da büyük söylendiğini dile getiren Ayşe Mine, “İnternette benim 63 yaşında

olduğum yazıyor ama doğru değil, 59 yaşındayım. 15 yaşında sahneye çıktığım için

uzun yıllardır Türk halkı beni tanıyor, yaşımı daha büyük zannediyorlar” dedi.

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