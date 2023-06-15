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Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber

Athena'nın sevilen üyesi Hakan Özoğuz hayranlarını üzen bir haberle gündeme gelmişti. Uzun zamandır lenfoma tedavisi gören ünlü şarkıcı bu kez müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı: Tedavim bitti her şey yolunda!

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber

Hürriyet'ten Onur Karademir'in haberine göre; Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Bir süre müziğe ara veren 45 yaşındaki ünlü isim zorlu günleri geride bıraktı. Sağlığına kavuşan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı atlattığını açıkladı.

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber

Müjdeli haberi sevenlerine duyuran Özoğuz, 'Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere Haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür, kontrol altında. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve benimle ilgilenen doktorlara çok çok teşekkür ederim.

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber

Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum iyi dilek ve dualarınız için.' ifadelerini kullandı. Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir.

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