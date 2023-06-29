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Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı

Kanseri tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı. İşte haberin detayları...

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı

Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı.

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı
Bir çocuğu bulunan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı

"Kansere inat gülümse" diyen Tuyun, "Kanser sürecimde yanımda olan, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Tedavim çok şükür iyi gidiyor arkadaşlar, az kaldı yeniyorum" dedi.

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı

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