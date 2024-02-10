  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin

Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı "Gelin" adlı dizi, 11 Şubat Pazar saat 20.30’da ilk bölümüyle Kanal 7 ekranında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin

“Bakışları hançer gibi keskin, adı Hançer olsun” sözleriyle şimdiden merak uyandıran Gelin, duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara yeni bir soluk getirecek. Lacivert'in özgün müzikleriyle süslenen dizi, izleyicileri duygu dolu bir yolculuğa çıkaracak. Oyuncu kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı "Gelin", seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin

Şimdiden büyük merakla beklenen “Gelin”in konusu ise şöyle:

İhtişamlı Develioğlu konağının üstünde kara bulutlar dolaşıyordur. Köklü ailenin soyunun devamı, Cihan Develioğlu ve onun doğacak erkek çocuğuna bağlıdır. Kudretli Mukadder Develioğlu oğlunun baba olması, soyunun devamı için büyük bir oyunun içine girer. Bu büyük oyun bir teklifle başlar… Genç bir kız, hayatını alt üst edecek bir teklifle karşı karşıyadır. Henüz hayatının baharında, genç kızlığını yaşamamış Hançer bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır, ne Hançer için ne de karşısına çıkan Cihan için. Yollar kesişir, aydınlık yollar karanlığa döner, dünyalar altüst olur ama an gelir bir kıvılcıma muhtaç olan aşkın alevi karanlık yolları aydınlığa boğar… Alevlenen bu büyük aşkın gücü altüst olmuş dünyaları huzura kavuşturabilecek mi?  Hançer ile Cihan için zorluklarla dolu bu yolculuk bir kıvılcımla başlıyor…

Dizi, her pazar akşamı saat 20:30'da Kanal 7'de ekrana gelecek.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı
  Magazin

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

Ferdi Tayfur'un kızından 'İnci Taneleri'ne sert tepki
  Magazin

Ferdi Tayfur'un kızından 'İnci Taneleri'ne sert tepki

Genç model Pınar Tartan'ın çocukluk hayali gerçek oluyor!
  Magazin

Genç model Pınar Tartan'ın çocukluk hayali gerçek oluyor!

Fashionist'te Alaii rüzgarı
  Magazin

Fashionist'te Alaii rüzgarı

Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Arsız’ı müzikseverlerle buluşturdu
  Magazin

Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Arsız’ı müzikseverlerle buluşturdu

Seray Kaya "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ne dedi?
  Magazin

Seray Kaya "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ne dedi?