Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin

“Bakışları hançer gibi keskin, adı Hançer olsun” sözleriyle şimdiden merak uyandıran Gelin, duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara yeni bir soluk getirecek. Lacivert'in özgün müzikleriyle süslenen dizi, izleyicileri duygu dolu bir yolculuğa çıkaracak. Oyuncu kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı "Gelin", seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Şimdiden büyük merakla beklenen “Gelin”in konusu ise şöyle:

İhtişamlı Develioğlu konağının üstünde kara bulutlar dolaşıyordur. Köklü ailenin soyunun devamı, Cihan Develioğlu ve onun doğacak erkek çocuğuna bağlıdır. Kudretli Mukadder Develioğlu oğlunun baba olması, soyunun devamı için büyük bir oyunun içine girer. Bu büyük oyun bir teklifle başlar… Genç bir kız, hayatını alt üst edecek bir teklifle karşı karşıyadır. Henüz hayatının baharında, genç kızlığını yaşamamış Hançer bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır, ne Hançer için ne de karşısına çıkan Cihan için. Yollar kesişir, aydınlık yollar karanlığa döner, dünyalar altüst olur ama an gelir bir kıvılcıma muhtaç olan aşkın alevi karanlık yolları aydınlığa boğar… Alevlenen bu büyük aşkın gücü altüst olmuş dünyaları huzura kavuşturabilecek mi? Hançer ile Cihan için zorluklarla dolu bu yolculuk bir kıvılcımla başlıyor…

Dizi, her pazar akşamı saat 20:30'da Kanal 7'de ekrana gelecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.