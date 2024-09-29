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'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı! İşte detaylar....

'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Son dönemde yıldızı parlayan isim olan Yağmur Yüksel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

Oyuncu, "Yakın zamanda buralara taşındım. Bugün repo günüm. Geziyorum" dedi.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

'Kan Çiçekleri' dizisinde yer alan ve adından sık sık söz ettiren Yüksel, "Senaryo olarak oyunculuğunu gösterebileceğin repliklerin yazıldığını düşünüyorum. O konuda çok memnunum" dedi.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

Oyuncu, "Dizinin, sizin ve partneriniz Barış Baktaş'ın büyük bir fan kitlesi var. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Çok mutluyuz. Gurur verici. Hep birlikte aşkla yaptık. Herkes çok emek veriyor. 'Kan Çiçekleri' bizim için çok kıymetli" yanıtını verdi.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

Yakın zamanda bir markanın yüzü olan Yüksel, "Teklifler artmaya başladı mı?" sorusuna, "Beklediğimden daha iyi gidiyor. Bu da beni mutlu ve motive ediyor. Çalışmayı çok seviyorum zaten yoksa sıkılırım" diye cevap verdi.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

İŞ İNSANIYIM
Kombinlerini kendi yaptığını söyleyen oyuncu, "Gala ve özel bir yere gitmiyorsam kendi yapıyorum. Özel yerlere giderken destek alıyorum" dedi. Yazdan bahseden Yüksel, "Güzeldi. İş insanıyım. Çalıştım ve gezdim. Her şey gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

TÜRKAN ŞORAY VE EMEL SAYIN'I ÖRNEK ALIYORUM
Yer aldığı 'Oscar'lık Sahneler' için, "Sahne deneyimi özeldi. Güzel geçti" diyen Yüksel, "Müzikal için özel ders aldım. Şarkı, dans, ekranı ve oyunculuğu seviyorum.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!

Sanat olsun 24 saat çalışırım" ifadelerini kullandı.

 'Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, oyuncu olarak örnek aldığı ismi açıkladı!


Örnek aldığı isimleri açıklayan oyuncu, "Beğendiğim ve örnek aldığım birçok oyuncu var. Ben bir tık Yeşilçam'cıyım. Türkan Şoray ve Emel Sayın'cıyım. Onlarla oturup konuşmak isterim. Neslihan Atagül'ü oyunculuk anlamında beğeniyorum" şeklinde konuştu.

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