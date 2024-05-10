Kamuran Akkor'un oyuncu torunundan albüm sürprizi

Genç oyuncu Cengiz Orhonlu’nun adeta yıldızı parlıyor. Şu sıralar vizyonda olan “Cadı” adlı sinema filminde rol alan Cengiz Orhonlu, vizyondaki filmler arasında bir numaraya oturarak 180 bin seyirci sayısını aşması ile bir kez daha dikkatleri üzerinde topladı. Orhonlu’nun hayranlarına sürprizi ise yakında müzikseverler ile buluşacak single şarkı ve ardından da bir albüm.

Oyun müzikleri üzerine ödülleri olan Cengiz Orhonlu single şarkısı ve sonbaharda çıkacak albümü ile ilgili olarak “orijinal melodilerden oluşan bir albüm olacak. Bu şarkıları yaparken tiyatroda yaptığım müzikler tarzımı oluşturmada etkili oldu” dedi.

On beş yıllık tiyatro deneyimi ile başarılı bir kariyeri olan genç tiyatro sanatçısı Cengiz Orhonlu tiyatro çalışmalarının yanı sıra son dönemde rol aldığı “O Kız” ve “Üç Kız Kardeş” dizilerindeki oyunculuk performansları ile dikkatleri üzerine çekti. Dizi filmlerin yanı sıra üç sinema filminde rol alan Orhonlu, en son Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan “Cadı” filminde kilit rollerden biri olan ‘Kenan’ karakterindeki başarısı ile de büyük beğeni topladı. Filmin izlenme sayısında bir numarada olması Cengiz Orhonlu’nun seyirci ve hayran sayısının artmasında etkisi büyük. Önümüzdeki sezon için yeni dizi film görüşmeleri yaptığını belirten genç oyuncu aynı zamanda dijital sahne sanatları platformu tiyatronet’in başında çalışmalarını sürdürüyor.

YAZ BAŞINDA SİNGLE, SONBAHARDA ALBÜM GELİYOR

Yılların assolisti Kamuran Akkor’un torunu olan cengiz Orhonlu genlerindeki müzik yeteneğini tiyatroda oyun müzikleri yaparak ortaya koymuştu. En İyi oyun müzikleri ödülleri sahibi Cengiz Orhonlu “Sana Bir Sır Vereceğim” oyunun müzikleri ile “En İyi Oyun Müziği” ödülü alan genç sanatçı anneannesi Kamuran Akkor ile rol aldığı “Kelebekler Özgürdür” oyununun şarkısını seslendirmişti. Kelebekler Özgürdür oyununun beğenilen şarkısını Kamuran Akkor ile düet yaparak klip çeken Cengiz Orhonlu müzik dünyasında da adından söz ettirmişti.

Yaz başında söz ve müziği kendisine ait şarkıyı single olarak piyasaya çıkartacak olan Cengiz Orhonlu sonbaharda da kendi şarkılarından oluşan bir albümü de hayranlarının ve müzikseverlerin beğenisine sunacak. Hazırladığı şarkıları için tiyatro müzikleri yaptığı deneyimlerinin kendisi için önemli rol oynadığını belirten Orhonlu “Amerika’daki tiyatro eğitimim sıralarında caz ve blues gibi çok sevdiğim müzik türleri ile yakından ilgilendim. Bu sevdiğim türleri Türk müzik kültürü ile harmanlayarak kendime özgü bir tarz yakalamış oldum. Kendi sevdiğim türde müzikler ve melodiler yaratıyorum, umuyorum ki dinleyenler de benim kadar seveceklerdir. Tarzıma ne isim koyabilirim bilmiyorum, takdir halkın olsun, dinleyince türüne müzikseverler karar versinler.” diyor.

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