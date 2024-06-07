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Kamuran Akkor'un kızı annesini sigorta ettirdi

Kamuran Akkor’un kızı Menekşe Uçaroğlu’nun sahibi olduğu IUC Group, Amerika’nın beşinci büyük kurumu olan United Health Global ile anlaşma yaptı.

Kamuran Akkor'un kızı annesini sigorta ettirdi

Dünyanın en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Türkiye’ye geliyor. Kamuran Akkor’un kızı Menekşe Uçaroğlu’nun sahibi olduğu IUC Group, Amerika’nın beşinci büyük kurumu olan United Health Global ile anlaşma yaptı. Önceki gün Ataşehir Selectum City’da düzenlenen bir lansman ile anlaşmayı duyuran IUC Grup CEO’su Menekşe Uçaroğlu, United Health Global CEO’su Philp Brun ve Bölge Direktörü Peter Samy ve kalabalık bir davetli grubunu ağırladı.

Kamuran Akkor'un kızı annesini sigorta ettirdiTanıtımı yapılan sigorta anlaşması ile ilgili konuşan Menekşe Uçaroğlu “Çok önemli bir anlaşma oldu. 357 bin çalışanı olan Amerika’nın 5. En büyük kurumu. Amerika’daki tedavilerde %50 indirim sağlanacak. Tüm tedaviler doğum dahil indirimli olacak. Herhangi bir ücret alınmadan verilecek hizmette sağlanan indirim üzerinden komisyon alınacak. En az yüzde 35 tasarruf edilecek.100 bin dolar tutacak bir ameliyat 65 bin dolar olacak” dedi.

Kamuran Akkor'un kızı annesini sigorta ettirdi

KAMURAN AKKOR’A DA AMERİKA SİGORTASI

Sigorta alanında başarılı işlere imza atan kızı Menekşe Uçaroğlu’nun davetine katılarak kızına destek veren Kamuran Akkor’a bir de sürpriz vardı. Menekşe Uçaroğlu annesi ve Türk Sanat Müziği assolisti Kamuran Akkor’u United Health Global üzerinden sigortalı yaptığını söyledi. Menekşe Uçaroğlu “Annem benim için Türkiye için çok çok önemli bir değer. Onun sigortalı olması çok önemli. Bundan böyle Amerikan sigortası güvencesi altında olacak” dedi.

 

 

 

 

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