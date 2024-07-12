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Kamuran Akkor sürpriz yaptı! “Beni Bi Sal” dedi

Türk müziğinin eşsiz sesli efsane assolisti Kamuran Akkor, yıllar sonra büyük bir sürprize imza atarak pop müziği şarkısı seslendirdi. Müzik listelerinde genç hayranlarının beğenisiyle her geçen gün yeni bir şarkısı zirveye taşınan ünlü assolist, “Beni Bi’ Sal” adlı şarkısının klip çekimi için de kamera karşısına geçti. Akkor, klipte giydiği cesur kostümleri ve yenilikçi tarzıyla adından söz ettirecek.

Kamuran Akkor sürpriz yaptı! “Beni Bi Sal” dedi

Yaza damga vuracak olan yepyeni şarkısı hakkında konuşan Kamuran Akkor, “Gençler ve tüm müzikseverler şarkıyı çok sevecekler” diyerek iddialı konuştu.

Kamuran Akkor sürpriz yaptı! “Beni Bi Sal” dedi

Son yıllarda özellikle genç müzikseverlerin büyük beğeni ile dinlediği ve dijital platformlarda hayran kitlesini arttıran Türk müziğinin güçlü sesi Kamuran Akkor, yepyeni pop tarzındaki şarkısı ile hayranlarına unutulmaz bir sürpriz yaptı. Yapımcılığını Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan’nın üstlendiği şarkının söz ve müziği ise Mustafa Arapoğlu’na ait.

Kamuran Akkor sürpriz yaptı! “Beni Bi Sal” dedi

Başarılarla dolu müzik kariyerinde bini aşkın şarkıya imza atan ve bunların içinde üç yüzü aşkın pop şarkı seslendiren ünlü sanatçı, “Reyhan” ve “Aşk Eski Bir Yalan” gibi hit şarkılarıyla da son yıllarda en çok dinlenenler arasında yer alıyor. Yaz boyunca konser turnelerine hazırlanan Akkor'un cesur kostümleri ve yenilikçi klip çalışması, müzik dünyasında büyük bir yankı uyandıracağa benziyor.

Kamuran Akkor sürpriz yaptı! “Beni Bi Sal” dedi

Kağıthane’deki Rota stüdyolarında çekilen ve yönetmenliğini Erkan Nas’ın yaptığı klip çekimlerinde Kamuran Akkor’u single şarkısının yapımcısı olan Muhteşem Candan, kızı Menekşe Uçaroğlu Şenay, damadı Onur Şenay, menajeri Yağız Yılmaz yalnız bırakmadılar.

Kamuran Akkor sürpriz yaptı! “Beni Bi Sal” dedi

 

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