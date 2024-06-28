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‘Kalpsiz’ tüm dijital platformlarda yayında

Son dönemlerin parlayan yıldızı başarılı şarkıcı Ahmet Mungan, yeni single “Kalpsiz” Dede yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

‘Kalpsiz’ tüm dijital platformlarda yayında

Söz ve müziğin Ahmet Mungan’ın yazdığı “Kalpsiz” şarkısının düzenlemesini Rubato Grubu’nun kurucu üyelerinden Göksun Çavdar yaparken yapımcılığı ise Umut Naim Yıldız üstlendi.

‘Kalpsiz’ tüm dijital platformlarda yayında

Güzel bir aşk hikayesini içerisinde barındıran “Kalpsiz” şarkısının “Trombon’unu” Hasan Gözetlik, “Perküsyon” Cengiz Ercümer, “Gitar” Erdem Sökmen, “Bas Gitar” Eralp Görgün, “Davul” da ise Alp Doğan Türeci üstlendi.

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