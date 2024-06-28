‘Kalpsiz’ tüm dijital platformlarda yayında

Söz ve müziğin Ahmet Mungan’ın yazdığı “Kalpsiz” şarkısının düzenlemesini Rubato Grubu’nun kurucu üyelerinden Göksun Çavdar yaparken yapımcılığı ise Umut Naim Yıldız üstlendi.

Güzel bir aşk hikayesini içerisinde barındıran “Kalpsiz” şarkısının “Trombon’unu” Hasan Gözetlik, “Perküsyon” Cengiz Ercümer, “Gitar” Erdem Sökmen, “Bas Gitar” Eralp Görgün, “Davul” da ise Alp Doğan Türeci üstlendi.

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