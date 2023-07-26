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Kalp Yarası'ndan büyük başarı

Bir dönemde ATV'de ekrana gelen Kalp Yarası dizisinden büyük başarı... İşte haberin detayları...

Kalp Yarası'ndan büyük başarı

Depremden önce Hatay’da çekilen son dizi olan Kalp Yarası dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı dizi, geçtiğimiz yıl Brezilya’da gösterilmiş ve reyting rekorları kırmıştı.

Kalp Yarası'ndan büyük başarı
Bu sezon İspanya’da yayına giren yapım, burada da kısa sürede reytingleri altüst ederek 1 numaraya yerleşti. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad’ın yazdığı “Kalp Yarası”nın güçlü oyuncu kadrosunda Şenay Gürler, Mahir Günşıray ve Merve Çağıran da var. Her hafta sosyal medyada TT olan dizi, geçtiğimiz günlerde de Sırbistan’a satıldı.

Kalp Yarası'ndan büyük başarı

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