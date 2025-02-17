 Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!  

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz hastanelik olmuştu.

Kalp spazmı geçiren şarkıcı, açıklama yaptı.



Deniz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

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