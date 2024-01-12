Kalp rahatsızlıkları dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan hastalıklar arasında bulunuyor. Genetik yatkınlığı olanlar ve erkeklerde daha sık görülen kalp hastalıkları yanlış beslenme alışkanlıkları, aşırı kilolar, stres, diyabet, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam nedeniyle de hızla yaygınlaşıyor. Her yaşta yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri ve bilinçli yaklaşımlar ile kalp hastalıklarından korunmak büyük önem taşıyor. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammed Demir, kalp dostu 10 önemli alışkanlık hakkında bilgi paylaştı.

Ani kalp krizini tetikleyen yüksek stresten uzak durulmalı

Adrenalin ve hormon seviyelerini yükselten stres, akışkan olan kan yapısını bozarak damarların içinde pıhtı oluşturabilmektedir. Strese dayalı ortaya çıkan kalp ritim bozukluğu kalbin normal fonksiyonundan çok daha hızlı ya da yavaş atması ile ortaya çıkabilmektedir. Baş dönmesi, bayılma hissi, bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikâyetlerle hekime başvuran kişiler aşırı kasılan kalp ve kalp damarları stres kaynaklı nabız yükselmesi veya düşmesiyle birlikte kalp krizi geçirebilmektedir. Ani gerçekleşen aritmi ataklarıyla birlikte kişilerde hayati risk oluşturan olasılıklar bulunabilmektedir.

Zengin antioksidan kaynağı ceviz tüketilmeli

Yararlı yağlar ile antioksidan deposu ceviz kalp dostu olarak bilinmektedir. Her iklim koşulunda üretilebilen ceviz Dünya’da Çin ve ABD’den sonra Türkiye’de üretilmektedir. Kan dolaşımını düzenleyerek kan damarlarının işlevini sağlayıp arterlerde plak oluşumunu önleyerek iltihabı azaltabilmektedir. Kötü kolesterol olarak bilinen Ldl seviyelerinde ceviz tüketenlerde düşüş görülebilmektedir. Kan şekerini düzenleyen ceviz beslenmeyi ve diyabeti kontrol altına alabilmektedir.

Azaltılması gereken besinler

Kalp sağlığının korunması ve daima sağlıklı bir kalp atımı için günlük yaşamda tüketilmemesi gereken veya olabildiğince tüketiminde kaçınılması gereken yiyecek ve içecekler bu şekilde sıralanabilir;

Doymuş yağlar (kuyruk yağları, tereyağları, margarinler, yağda yapılan kızartma ürünleri, yağda pişirilmiş kavurma ürünleri)

Marketlerde satılan tavuk suyu ve et suyundan yapılan lezzet verici bulyonlar

Tam yağlı etler ( sucuk, salam, sosis, pastırma, tavuk veya hindi derisi)

Yağlı gıdalar (kaymak, krema, mayonez, çikolata ve yağlı soslar)

Alkol ürünleri

Marketlerde satılan asitli ve asitsiz meşrubatlar, hazır meyve suları

Hazır gıda ürünleri (genellikle içerikleri bilinmemekte)

Günlük yürüyüşlerinizi yaparak kilo verme sürecini hızlandırın

Kalp sağlığını korumak isteyen ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler günde yarım saat tempolu yürüyerek diyabet, kolesterol, insülin direnci, hipertansiyonun gerilemesini sağlamaktadır. Yürüyüş yaparak kilo veren kişiler egzersiz planlarını oluştururken yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Yapılan araştırmalar günlük yürüyüşlerini yapıp, sağlıklı spor aktivitelerini yorucu olmadan eğlenceli bir şekilde rutine dönüştüren kişilerde kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin ortadan kalkabileceğini kanıtlayabilmektedir. İş hayatı hareketsiz yaşamı normalleştirerek bazı bireylerde tamamen masa başı olan iş koşulları ile birlikte günlük rutinler içinde yürüyüşü unutmaya neden olmaktadır. Yürüyüşleri yapmadan önce hafif ve sağlıklı gıdalar tüketmekte oldukça faydalı olacaktır.

Sağlıklı bir kalp için bu 10 maddeye dikkat edin

Kalp sağlığının korunması ve daha konforlu bir yaşam süreci için alışkanlık haline getirilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bu önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir;

Kalp kontrollerini ihmal etmeden belirli rutinlerle gerçekleştirmek, Egzersiz yaparak sağlıklı yaşam için yürüyüşleri aksatmamak, Tansiyonu, kan şekerini, stresi kontrol altında tutmak Beslenmeyi düzenleyip sağlıklı gıdalar tüketmeye özen göstermek, varsa fazla kilolardan kurtulmaya çalışarak ideal kiloya ulaşma hedefi koymak Günlük su tüketimine önem vererek, yararlı maden sularını tüketmek oldukça sağlıklı ve kalbe yararlı olabilmekte

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