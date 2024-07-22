  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kaldığı yerden devam! İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı sonrası yeniden sahnede

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava sahnesinde gerçekleşen büyük konserinde sevenlerinden helallik istemesinin ardından kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu. Geçirdiği ameliyatla kalp kapakçığı değiştirilen imparator taburcu olduktan bir hafta sonra Günay Restaurant Yalıkavak'ta sevenleriyle buluştu.  

Kaldığı yerden devam! İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı sonrası yeniden sahnede

Hayranlarının büyük coşkuyla karşıladığı İbrahim Tatlıses, sohbetiyle ve sahnesiyle dinleyenlerini yine mest etti.

Kaldığı yerden devam! İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı sonrası yeniden sahnede

Her zaman olduğu gibi eski ve yeni şarkılarından oluşan, hem eğlenceli hem duygusal repertuvarıyla duayen sanatçı Bodrumlu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaldığı yerden devam! İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı sonrası yeniden sahnede

Ünlü isimlerin de katıldığı gecede, Tatlıses'in kalp ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'da vardı.

Kaldığı yerden devam! İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı sonrası yeniden sahnede

İzleyenler arasında bulunan Niran Ünsal sahneye çıkarak İmparator ile "Kafama Sıkar Giderim, Yıkılmışım Ben, Seni Sana Bırakmam" şarkılarını seslendirdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Derya Pınar Ak markalar peşinde
  Magazin

Derya Pınar Ak markalar peşinde

Ajda Pekkan: "Bir akıl tutulması yaşanıyor, acilen yasa tasarısı değiştirilmeli"
  Gündem

Ajda Pekkan: "Bir akıl tutulması yaşanıyor, acilen yasa tasarısı değiştirilmeli"

Fettah Can'dan Hande Yener'e yanıt
  Magazin

Fettah Can'dan Hande Yener'e yanıt

Metin Şentürk villasını kurtardı
  Magazin

Metin Şentürk villasını kurtardı

Gülnur Tuğaltay: Oğlumu ben teslim ederim!
  Güncel

Gülnur Tuğaltay: Oğlumu ben teslim ederim!

Asena'dan iddialı çıkış!
  Magazin

Asena'dan iddialı çıkış!