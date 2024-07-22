Kaldığı yerden devam! İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı sonrası yeniden sahnede

Hayranlarının büyük coşkuyla karşıladığı İbrahim Tatlıses, sohbetiyle ve sahnesiyle dinleyenlerini yine mest etti.

Her zaman olduğu gibi eski ve yeni şarkılarından oluşan, hem eğlenceli hem duygusal repertuvarıyla duayen sanatçı Bodrumlu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü isimlerin de katıldığı gecede, Tatlıses'in kalp ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'da vardı.

İzleyenler arasında bulunan Niran Ünsal sahneye çıkarak İmparator ile "Kafama Sıkar Giderim, Yıkılmışım Ben, Seni Sana Bırakmam" şarkılarını seslendirdi.

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