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Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'den sağlık açıklaması geldi!

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'den sağlık açıklaması geldi! İşte detaylar...

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'den sağlık açıklaması geldi!

Nebahat Çehre, cumartesi günü rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılmıştı. Çehre'nin kalbine stent takılmıştı.

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'den sağlık açıklaması geldi!
Sanatçı, menajeri Selçuk Kaya imzalı kendi Instagram sayfasından açıklama yaptı.

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'den sağlık açıklaması geldi!

Çehre'nin menajeri, "Sağlık durumu iyidir. Evinde dinleniyor" dedi.

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