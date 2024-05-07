Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'den sağlık açıklaması geldi!

Nebahat Çehre, cumartesi günü rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılmıştı. Çehre'nin kalbine stent takılmıştı.



Sanatçı, menajeri Selçuk Kaya imzalı kendi Instagram sayfasından açıklama yaptı.

Çehre'nin menajeri, "Sağlık durumu iyidir. Evinde dinleniyor" dedi.

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