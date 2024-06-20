 'Kalbim Affeder' yayında

Sanatçı Fatoş Kumru, 2019 yılında “Başımın Belası Gönlüm” cover şarkısı ile müzik severlerin karşısına çıkmıştı.

Sahne programlarına devam eden Fatoş Kumru, 5 yıllık suskunluğunu, “Kalbim Affeder” ile bozdu.



Fatoş Kumru’nun söz ve müziği kendisine ait olan “Kalbim Affeder” şarkısı Şeker Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi. Fatoş Kumru, aranjesini Anıl Umut Özlü’nün yaptığı şarkıya, Metin Kuru yönetmenliğinde Arnavutköy ve Sapanca’da klip çekti.

Fatoş Kumru, “Yıllardır yazmaya çalışan birisiydim. Bir dönem kendimi kapatmıştım ve sevgili Anıl Umut ile beraber uzun süren telefon konuşmasının ardından bu şarkı ortayı çıktı. Söz ve müziği bana ait ilk projem olduğu için çok heyecanlıyım. Bu şarkıyı benim için müzikte yeniden doğuşum gibi” diye konuştu.

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