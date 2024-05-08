Kalben gözaltına alındı

Kalben Sağdıç, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.



Cihangir'de gözaltına alınan şarkıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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