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Kalben gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kalben gözaltına alındı

Kalben Sağdıç, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Kalben gözaltına alındı
Cihangir'de gözaltına alınan şarkıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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