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Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede!

Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede! İşte detaylar...

Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede!

Oyuncusunun raporsuz olarak oyuna gelmemesi ve açıklanmış programa da devam etmemesi üzerine kapalı gişe sürerken 14. temsilinde zorunlu olarak ara veren ve deneyimli ünlü oyuncuların katılımıyla yeniden sahneye hazır hale getirilen Tiyatro Keyfi yapımı, sezonun en iyi yapımı ödüllü Kaktüs Çiçeği, 19 Nisanda başlıyor.

Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede!
Korel Cezayirli ve Eylem Şenkal ikilisine Yağmur Vural, Kemal Başar, Köksal Ünal, Kerem Gökçer ve İsak Behar’ın eşlik ettiği romantik komedinin çarpıcı dekor tasarımını Murat Gülmez yaptı.

Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede!
Kemal Başar’ın yönettiği ve müziklerini yaptığı Kaktüs Çiçeği’nin koreografisine dünyadaki çeşitli televizyon showlarına yaptıkları koreografilerle tanınmış Bulgar sanatçılar Nikolay Manolov ve Pavlina Valcheva imza attı.

Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede!
Nevra Serezli’nin “Bir reji anlayışı gelmiş, tam eğlenilecek oyun”, Haldun Dormen’in “Çok eğlenceli buldum”, Cemil İpekçi’nin “Çok eğlendim, neşeli bir oyun”,

Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede!

Hazım Körmükçü’nün “Büyük bir emek var, çok güzel bir oyun”, Alper Atak’ın “Sezonun en keyifli oyunlarından biri olmuş”, Gülsim Ali’nin “Hepimizin doya doya eğlendiği bir oyundu” yorumunu yaptığı Kaktüs Çiçeği’nin programı şöyle:
* 19 Nisan Cumartesi 20.00, Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu
* 20 Nisan Pazar 20.30, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu
* 21 Nisan Pazartesi 20.00, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu
* 26 Nisan Cumartesi 20.30 Bakırköy House Of Performance Ana Sahne

Kaktüs Çiçeği yeniden sahnede!

Oyunun biletleri internet üzerinden Biletinial, Biletix ve Bubilet’ten, ayrıca gösterim öncesi tiyatro gişesinden satın alınabiliyor. Rezervasyon için Tiyatro Keyfi’ne 05461009634 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

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